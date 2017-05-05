العقاري يطلق حاسبة الدعم في شكلها الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أطلق صندوق التنمية العقاري، اليوم (الجمعة)، بعد أن أجرى عليها التعديلات اللازمة لتتوافق مع الآلية الجديدة للدعم الحكومي للمواطنين المستفيدين من برنامج التمويل المدعوم من الصندوق.

وكان الصندوق للحاسبة قد أعلن عن دعمه الكامل وبنسبة 100٪‏ للفوائد على قروض المواطنين الذين تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، في حين ستتفاوت نسبة الدعم في حال زيادة راتب المواطن عن هذا الحد.

يشار الى انه يتم ادراج جميع الحاصلين على التمويل المدعوم من أصحاب الدخل الشهري 14 ألف ريال أو أقل، تلقائيا ضمن قائمة المستفيدين من الدعم الكامل.