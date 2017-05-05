 خارجية البحرين ترد على تصريحات سفير سوريا لدى لبنان - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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خارجية البحرين ترد على تصريحات سفير سوريا لدى لبنان

خارجية البحرين ترد على تصريحات سفير سوريا لدى لبنان
المنامة(صدى):

وصفت وزارة خارجية مملكة البحرين، التصريحات التي صدرت عن سفير سوريا لدى لبنان، بأنها تمثل تدخلاً مرفوضًا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.

ونفت البحرين، التصريحات قائلة إنها إنكار لحقائق الأمور في مملكة البحرين التي ترعى وتكفل كافة الحريات والحقوق وتعد نموذجاً للتعايش والتسامح بين الجميع.

وطالبت البحرين بتضافر كافة الجهود من أجل الإسراع بوضع حلول سلمية للأزمة السورية.

وكانت حالة من الجدل سادت بسبب تصريحات سفير النظام السوري لدى لبنان، التي اتهم من خلالها البحرين بأنها تضيق الحريات ولديها تمييز ضد المواطنين.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 24995 ] نشر منذ 1 دقيقة

المحترم يحترم ,, والسافل يعاقب على سفالته ..

،،، لكن طغاة سوريا عبيد خامنئي المجوسي ، لا يفهمون هذا الكلام …

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