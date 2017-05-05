الدكتور النمر يكشف حقيقة تأثر القلب بكثرة الضحك - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف الدكتور، خالد النمر،استاذ امراض القلب حقيقة شائعة منتشرة بين الكثيرين وهي ان كثرة الضحك من الممكن ان تسبب أضراراً للقب.

و اكد الدكتور النمر ان كثرة الضحك هو نوع من الرياضة المفيدة للقلب و لمعنويات الإنسان.

ولفت النمر الى أنه رغم فائدة الضحك لصحة الإنسان فإنه قد يسبب أذى لبعض الأشخاص.

جاء ذلك في تغريدة للدكتور النمر على حسابه الشخصي بتويتر قال فيها : س:هل الضحك الكثير يضر القلب ؟؟ ج:بل هو نوع من الرياضه المفيده للقلب والمعنويه ولكن بعض الاشخاص يتأذى من كثرة الضحك.