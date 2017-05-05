الدكتور النمر يكشف حقيقة تأثر القلب بكثرة الضحك - صحيفة صدى الالكترونية

الدكتور النمر يكشف حقيقة تأثر القلب بكثرة الضحك
كشف الدكتور، خالد النمر،استاذ امراض القلب حقيقة شائعة منتشرة بين الكثيرين وهي ان كثرة الضحك من الممكن ان تسبب أضراراً للقب.
و اكد الدكتور النمر ان كثرة الضحك هو نوع من الرياضة المفيدة للقلب و لمعنويات الإنسان.
ولفت النمر الى أنه رغم فائدة الضحك لصحة الإنسان فإنه قد يسبب أذى لبعض الأشخاص.
جاء ذلك في تغريدة للدكتور النمر على حسابه الشخصي بتويتر قال فيها : س:هل الضحك الكثير يضر القلب ؟؟ ج:بل هو نوع من الرياضه المفيده للقلب والمعنويه ولكن بعض الاشخاص يتأذى من كثرة الضحك.
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