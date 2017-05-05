زيدان: جائزة الكرة الذهبية ليست الأولى التي فاز بها رونالدو - صحيفة صدى الالكترونية

أشرف فرج(صدى):

قال المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، إن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فاز بالكثير من جوائز الكرة الذهبية، وهو يستحق بهذه الجائزة، التي تمنح لأفضل لاعبي العالم .

وأضاف زيدان تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، أن هذا جهد اللاعب، وأعتقد أنه قريب من التتويج بها مجدداً. كريستيانو يحظى بتقدير كافة مشجعي ريال مدريد والنادي والمدرب وزملائه. كريستيانو إما أن تحبه كثيراً أو لا. لا يوجد أمر وسط، هو يعلم ذلك ” .

وتابع: زيدان أنه تحدث مع ” الدون ” ولاعبين آخرين هذا الموسم بهدف الحفاظ على لياقتهم البدنية، مبرزاً أهمية هذا الأمر خلال الموسم الحالي، وهو ما جعل الكثير من لاعبيه في حالة بدنية جيدة.

وأوضح أن كريستيانو اعتاد طوال المواسم على خوض كافة المباريات، لكن كثرة خوض المباريات يجعل اللاعبين في حاجة للحصول على الراحة.

وأبرز: ” لست المدرب الذي لم يدفع بركيستيانو. الأمر ليس بهذا الشكل. أحياناً يجب على اللاعبين أن ينالوا قسطاً من الراحة إذا أرادوا الحفاظ على لياقتهم البدنية ” .