بالفيديو.. فتاة عراقية تروي تفاصيل مقتل والدها أمام عينيها والقاضي يبكي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. فتاة عراقية تروي تفاصيل مقتل والدها أمام عينيها والقاضي يبكي
تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر ، فيديو لفتاة عراقية تروي تفاصيل اقتحام مجرمين منزلهم وقتل والدها.
وأظهر الفيديو ، الفتاة تتحدث إلى القاضي وتحكي تفاصيل الحادثة، وتقول: دخل المجرمون عليا ومعهم السلاح وهددوني بالقتل والاغتصاب إن نطقت، وعندما دخلت وجدت أبي مقتولا» ، مشيرة إلى أنهم من نفس بلدتهم .
ولم يتمالك القاضي عينيه من البكاء خاصة بعدما لمس نبرة الحزن الشديد في كلامها وتأثرها بموت والدها .
— زقرتي نيوز (@z8rtey_news_q8) May 4, 2017
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