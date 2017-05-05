 بالفيديو.. فتاة عراقية تروي تفاصيل مقتل والدها أمام عينيها والقاضي يبكي - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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بالفيديو.. فتاة عراقية تروي تفاصيل مقتل والدها أمام عينيها والقاضي يبكي

بالفيديو.. فتاة عراقية تروي تفاصيل مقتل والدها أمام عينيها والقاضي يبكي
بغداد(صدى):

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر ، فيديو لفتاة عراقية تروي تفاصيل اقتحام مجرمين منزلهم وقتل والدها.

وأظهر الفيديو ، الفتاة تتحدث إلى القاضي وتحكي تفاصيل الحادثة، وتقول: دخل المجرمون عليا ومعهم السلاح وهددوني بالقتل والاغتصاب إن نطقت، وعندما دخلت وجدت أبي مقتولا» ، مشيرة إلى أنهم من نفس بلدتهم .

ولم يتمالك القاضي عينيه من البكاء خاصة بعدما لمس نبرة الحزن الشديد في كلامها وتأثرها بموت والدها .


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