غارة جوية للتحالف تصرع أبرز قيادات الإنقلاب في موزع - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

لقى القيادي في صفوف مليشيا صالح والحوثي الانقلابية ابو علي الاعرج وعدد من مرافقيه مصرعهم صباح اليوم الجمعة اثر غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي.

وقال مصادر محلية يمنية ان غارة جوية استهدفت الاعرج ومرافقيه والذي يعد من ابرز قيادات المليشيات الانقلابية في مديرية موزع شرقي جسر رسيان وهم يستقلون سيارة نوع “شبح” في المديرية ذاتها.