 غارة جوية للتحالف تصرع أبرز قيادات الإنقلاب في موزع - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 5

    مايو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. غارة جوية للتحالف تصرع أبرز قيادات الإنقلاب في موزع

غارة جوية للتحالف تصرع أبرز قيادات الإنقلاب في موزع

غارة جوية للتحالف تصرع أبرز قيادات الإنقلاب في موزع
فهمي محمد(صدى):

لقى القيادي في صفوف مليشيا صالح والحوثي الانقلابية ابو علي الاعرج وعدد من مرافقيه مصرعهم صباح اليوم الجمعة اثر غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي.

وقال مصادر محلية يمنية ان غارة جوية استهدفت الاعرج ومرافقيه والذي يعد من ابرز قيادات المليشيات الانقلابية في مديرية موزع شرقي جسر رسيان وهم يستقلون سيارة نوع “شبح” في المديرية ذاتها.


الوسوم:, , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 22 دقيقة

كلاب وفطست الله لا يردهم
عقبال عيال المتعة الحوثي والمحروق

[ عدد التعليقات: 24995 ] نشر منذ 10 دقائق

الى جهنم بمشيئة الله …

… الله ينصر جنودنا ةيخذل عدوهم .. آمين .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *