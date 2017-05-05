طائر يصطدم بمحرك طائرة تركية ويصيبها بعطل فني بمطار القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

كشفت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أنه أثناء هبوط طائرة تابعة للخطوط التركية والقادمة من مطار إسطنبول بمطار القاهرة، اصطدم طائر بأحد محركات الطائرة، مما تسبب فى عطل فنى بها عجزت أطقم الصيانة عن إصلاحه.

وأضافت المصادر أن الخطوط الجوية التركية قررت إلغاء رحلتها بعد تعطل الطائرة لدى هبوطها بالمطار، وتم نقل الركاب إلى أحد الفنادق القريبة بالمطار لحين تجهيز طائرة بديلة أو إصلاح العطل الفنى.