أمير المدينة يزور الطبيب المعتدى عليه بآلة حادة للاطمئنان على صحته - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

زار صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، د. ريان عارف، الذي يرقد بمستشفى الملك فهد العام، للاطمئنان على صحته، بعد تعرضه للاعتداء أثناء عمله .

وأعرب سموه أن مثل تلك الاعتداءات مرفوضة، وتُعد عملا إجراميا، مؤكدا أن الدولة لن تتهاون في تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية على مرتكبيها.

ووجه الأمير فيصل بن سلمان بتقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة للدكتور ريان عارف .

من جانبه ، عبر د. ريان عارف عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على تفضله بزيارته للاطمئنان عليه، مضيفاً ان تلك الزيارة الكريمة ليست غريبة عن ولاة أمرنا .

يذكر أن مرافق أقدم على طعن طبيب سعودي بآلة حادة في يده مما تسبب في حدوث نزيف نقل إثره إلى طوارئ مستشفى الملك فهد لإيقافه وذلك على خلفية شجار بين المرافق والطبيب، وقد ألقت الجهات الأمنية القبض على المعتدي وباشرت التحقيق معه لمعرفة ملابسات القضية .