بالصور..إيسوزو D-Max AT35 السيارة المعدلة الأولى في الشرق الأوسط - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

لفتت مركبة إيسوزو D-Max AT35 المعدّلة أنظار عشاق المغامرات والقيادة بالأماكن الصحراوية وخطفت قلوبهم، منذ إطلاقها من قبل شركة آركتك على هامش مهرجان أبو ظبي للسيارات المعدلة.

تتمتع المركبة بارتفاع كبير عن سطح الأرض وتحكم أفضل في عمليات السحب، بالإضافة لمعدل الرؤية المتميز الذي توفره لقائدها ما يجعل من قيادتها أمراً سهلاً. فيما تتفرد عن غيرها من مركبات الدفع الرباعي من حيث الشكل والتصميم والأداء القوي، فهي مناسبة لاستكشاف البيئات الوعرة.

تأتي المركبة إيسوزو D-Max AT35 بعدد من المزايا ومنها إطارات بقطر 35 إنشاً وبنسب 17×10 وبارتفاع 30 مليمتر عن الأرض مع تعليق بمعدل 20 مليمتر. جاء تصميم الإطارات ذو 35 إنشاً متميزاً ليضفي إطلالة قوية على السيارة ويجعلها متفردة عن غيرها من المركبات. تتوفر السيارة حالياً لدى شركة جينافكو للاستخدام الشخصي أو للشركات حيث توفر جينافكو هذا الطراز من السيارات لعشاق المغامرات الصحراوية والقيادة بالطرقات غير المعبدة.

يشار إلى أن سيارة مركبة إيسوزو D-Max العادية تتمتع بالقوة والثبات فيما يتفرد الموديل AT35 بالقوة الجبارة والمزايا الواسعة التي تجعل من القيادة في الطرق الوعرة أمراً شيقاً ومثيراً. تتمتع المركبة الجديدة بقوة 3 لتر تربو مزدوج بمحرك ديزل والذي تصل قوته لـ163 حصان كحد أقصى لعمل 400 نيون متري خلال 1400 – 2000 لفة في الدقيقة، كما أن السيارة تستطيع جر 3.5 طن لتكون هي خير رفيق في الأماكن الوعرة أو الأعمال الشاقة.

وعلى صعيد آخر تم إضافة مجموعة من الإكسسوارات على المركبة من قبل آركتك والتي يحتاجها العملاء لتوفر أعلى درجات التشويق والمتعة لدى قيادتها في مختلف الأماكن. ومن أبرز مزايا السيارة هو ارتفاعها النوعي والذي يوفر رؤية مريحة لقائد المركبة كما أن نظام التعليق المعزز يلعب دوراً مهماً في إثراء تجربة قائد المركبة ما يجعلها السيارة المثالية لمحبي السيارة المعدَّلة.

هذه المركبة تحظى بشهرة واسعة في عدد من الدول الأوربية ومنها النرويج، والمملكة المتحدة ومن المتوقع أن تلقى ذات النجاح والشهرة في منطقة الشروق الأوسط وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة.