قريبا.. طرازات جديدة ومعدلة من نيسان نيسمو - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أسست شركة ” نيسان ” وحدة أعمال جديدة لترسيخ حضور سيارات ” نيسمو ” ، من خلال توفير طرازات جديدة للعملاء في مزيد من الأسواق.

وتعتزم “نيسان” توسيع نطاق سيارات “نيسمو” لتشمل فئات جديدة وتسويقها بشكل أوسع على مستوى العالم وتعزيز طرازاتها في الأسواق الحالية بما فيها اليابان وأمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط. وستساهم هذه الخطوة في تعزيز مبيعات سيارات “نيسمو” البالغة حالياً 15 ألف سيارة سنوياً.

وكانت ” نيسان ” قد أضافت سيارات علامة “نيسمو” إلى قائمة طرازاتها الرئيسية عام 2013 لإضفاء مزيد من الابتكار والحماس على تجارب العملاء. وتتمتع سيارات العلامة بالأداء الوثّاب والتصميم المبتكر بما يتلاءم مع أنشطة “نيسمو” لرياضة السيارات، وهي توفر تجربة قيادة رياضية وفق أرقى درجات القوة والجودة والموثوقية التي توفرها “نيسان”. وتشتمل قائمة سيارات “نيسمو” التي تم إطلاقها حتى الآن على “جي تي- آر” و”فير ليدي زد” و”جوك” و”نوت” و”سينترا” و”باترول”.

وتعتبر “وحدة أعمال سيارات نيسمو” جزءاً من شركة “أوتيك جابان” التابعة لمجموعة “نيسان” والمتخصصة بتصنيع السيارات المعدلة. ومن خلال توظيف خبرات “نيسان” و”أوتيك جابان” و”نيسان موتور سبورتس إنترتاشونال المحدودة” وغيرها من الشركات التابعة للمجموعة، تسعى وحدة الأعمال الجديدة إلى تطوير منتجات أكثر ملاءمة لتطلعات العملاء خلال فترة زمنية قصيرة.

وستتعاون وحدة الأعمال الجديدة مع “نيسان موتور سبورتس إنترتاشونال المحدودة” في مجال التسويق. ويشتمل ذلك على عرض سيارات “نيسمو” في صالات وكلاء “نيسان” وتنظيم الفعاليات والأنشطة لمالكي سيارات “نيسمو”.