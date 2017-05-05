أمريكا تكشف أسباب مقتل جندي في الصومال - صحيفة صدى الالكترونية

مقديشو(صدى):

كشفت القوات الأمريكية العاملة في أفريقيا، الجمعة، أسباب مقتل جندي أمريكي في الصومال، مؤكدة أن الجندي قتل في عملية ضد حركة الشباب المتشددة.

يذكر أن القوات الخاصة الأمريكية شنت عملية عسكرية أمس ضد جماعة إرهابية، أمس الخميس، وقتل الجندي فيها على يد الجماعات الإرهابية.

وكانت حركة الشباب أعلنت نهاية الشهر الماضي، قصفها مطار بلدوجلي الذي تتمركز فيه وحدات من القوات الأمريكية والإفريقية بإقليم شبيلي السفلي جنوب الصومال، فيما نفت مصادر عسكرية أن تكون تلك القذائف قد سقطت داخل المنطقة العسكرية.

ومازالت القوات الأمريكية متواجده في الصومال، للعمل على تدريب القوات الصومالية، فيما تقوم بعمليات نوعية بين الحين والآخر ضد الحركة المتشددة.