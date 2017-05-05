أسماء مستفيدي الدفعة الثامنة من برنامج مؤسسة الوليد الإنسانية للإسكان والسيارات - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله الفهد(صدى):

أعلن الأمير الوليد بن طلال ، أسماء مستفيدي الدفعة الثامنة من برنامج مؤسسة الوليد الإنسانية للإسكان والسيارات .

وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في هذه الدفعة 175 مواطناً ومواطنة، فيما استفاد من برنامج السيارات 250 مواطناً ومواطنة

وأشار الأمير الوليد إلى أن البرنامج استفاد منه حتى الدفعة الثامنة 21 ألف مواطن ومواطنة.

وكانت المؤسسة قد دشنت هذا البرنامج بهدف توفير 10 آلاف وحدة سكنية، و10 آلاف سيارة للمواطنين المحتاجين في مختلف مناطق المملكة.

للاطلاع على قائمة الأسماء الضغط هنا .