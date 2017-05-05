فيراري تطلق 488 GTO العام المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

اكدت مصادر ان فيراري سوف تقوم بإطلاق 488 GTO العام المقبل وسوف تكون بمثابة نسخة من 488 GTB التي ستركز على المسار.

انها في الأساس بديل عن فيراري 458 سبيسيال وستحتفظ بمحرك المزدوج التوربو V8 3.9 لتر الموجود في 488 GTB.

ولكن إنتاج المحرك بالتأكيد لن يبقى على ما هو عليه. وسيتم تعزيز الأداء لنحو 700 حصانا والكثير من المكونات الداخلية ستتم إزالتها، مثل مفكك الصوت في المحرك وذلك من أجل المساعدة على تقليل الوزن.

وتشمل التحسينات الأخرى الخفيفة الوزن زجاج أرق للجبهة الأمامية والنوافذ الجانبية، والفرامل السيراميك أخف وزنا وعجلات معززة. وهذا يعني أن وزن الكبح يجب أن يكون أقل من 3086 رطلا (1400 كلغ)، مما يسمح لها أن تذهب من صفر إلى 62 ميلا في الساعة (0-100 كم / ساعة) في أكثر من 2.7 ثانية بقليل.

ابحث عن هيكل جسم أكثر عدوانية لتحسين الديناميكا الهوائية، في حين أن البرمجيات الجديدة للسيطرة على زاوية الإنزلاق الجانبي تجعل 488 GTO أكثر استعدادا للمسار.

ويعتقد الآن أن الصور التجسسية الأخيرة من اختبار 488 GTB المموهة هو في الواقع نموذجا لـ488 GTO.

وفي الوقت الحالي، سيكون علينا فقط الانتظار بصبر لتؤكد فيراري تطويرها لسيارة 488 GTO.