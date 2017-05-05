" زيت الزيتون " سر جمال صوفيا لورين تعرفي على فوائده - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

صوفيا لورين، الممثلة الحائزة على الأوسكار، واحدة من أيقونات هوليوود والسينما العالمية بأكملها، ليس بسبب تمثيلها فقط، بل اشتهرت بجمالها الطبيعي الآخاذ الذي لم تعتمد على عمليات التجميل قط للوصول إليه.

حينما سُئلت “صوفيا” عن سر جمالها، قالت: “إنه المعكرونة وزيت الزيتون”، حيث حرصت الممثلة الإيطالية على تناول زيت الزيتون في طعامها إلى جانب ترطيب جسمها به، ووضعه في حوض الاستحمام الخاص بها.

ومن خلال الأسطر القادمة سنتعرف معكِ على فوائد زيت الزيتون للبشرة كالتالي:

أولا: يحتوي زيت الزيتون على فيتامين E، أحد الفيتامينات المكافحة للشيخوخة، إلى جانب الكلورفيل الذي يعمل على تجديد خلايا البشرة.

ثانيا: في فصل الصيف سيكون زيت الزيتون، خير صديق لك لأنه مُهدئ لحروق البشرة الناتجة عن الشمس، وذلك لما به من مضادات الالتهابات.

ثالثا: إذا قمتِ بخلط زيت الزيتون، مع ملح البحر من الممكن أن تستخدمي كمقشر طبيعي للبشرة، للتخلص من الخلايا الميتة والجلد الخشن.

رابعا: يجب أن يتم وضع زيت الزيتون بشكل روتيني أسفل العين؛ لأنه سيخلصك من الهالات السوداء والتجاعيد.

خامسا: من فوائد زيت الزيتون، هو استخددامه كمزيل طبيعي للمكياج من خلال وضعه على قطنة ومسح وجهك به.