صور تكشف حقيقة مرض الفنانة إيمي سمير غانم - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

انتشرت عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل أخيراً صور حديثة للفنانة إيمي سمير غانم. وأشار المتابعون إلى أنها التقطت أثناء وجودها إلى جانب والدها في المستشفى.

وقد ظهرت بعض التغييرات على ملامحها وبدت عليها علامات التعب. وهذا ما جعل بعض المتابعين يتحدثون عن أنها عانت فعلاً من وعكة صحية في الفترة الماضية.

وتحدثت المواقع عن أنها فقدت جزءًا من وزنها. وأشار بعضها إلى أن هذا يرتبط بسوء حالتها النفسية بسبب مرض والدها الفنان سمير غانم.

كذلك لاحظ المتابعون أن بطنها لم يكن منتفخاً كما كان يظهر في فترة سابقة وأن وجهها بدا شاحباً. وهو ما قد يعود إلى ظهورها من دون ماكياج.

يذكر أن خبر مرض إيمي ما زال حديث الصحافة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. وهو ربما ما أثر على حالتها النفسية.