المصريون يحذرون إيطاليا بعد تهديد لـ«محمد صلاح» بالقتل:«هنولع في روما» - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

حذر المصريون من المساس بنجم منتخب مصر «محمد صلاح»، بعد تلقيه تهديدات بالقتل من جانب مجهولين، وظهور دمية مشنوقة له بالعاصمة الإيطالية روما.

ودشن رواد موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، هاشتاج يحمل اسم #محمد_صلاح أحتل صدارة قائمة الأكثر تداولا فى مصر بعد ساعات من تداول خبر تهديد صلاح، وكانت معظم التغريدات تحمل طابع السخرية وتحذر من الاقتراب من النجم المصرى معشوق الجماهير.

وقال المغردين «اللى هيقرب من صلاح هنولع في روما.. اللى هيقرب من صلاح أنا هعوره»، وغردت فتاة «محمد صلاح مهدد بالقتل فى إيطاليا يا رجالة.. وفيه تحقيق عشان يعرفوا مين اللى عمل كده! ده احنا ننيم روما من المغرب لو جراله حاجة انا بحذركم».