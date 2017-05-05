التحالف الحاكم يحسم الانتخابات التشريعية بالجزائر - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

فاز التحالف الحاكم بين حزبي جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه عبد العزيز بوتفليقة والتجمع الوطني الديمقراطي الانتخابات التشريعية التي شهدتها الجزائر،أمس، ما سيمنح الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني.

وبلغت نسبة المشاركة 38,25% واعتبرت المعارضة أن هذه الأرقام مضخمة، وحصل حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه عبد العزيز بوتفليقة على 164 مقعدا من أصل 462 في الانتخابات التشريعية التي شهدتها الجزائر الخميس.

بينما حصل حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 97 مقعدا، ما يمثل الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني، بحسب نتائج رسمية.

وأعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي في مؤتمر صحافي الجمعة نتائج الانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 38,25% وهي أقل من تلك المسجلة في 2012 حيث بلغت 43,14%، بينما لم تتعد في 2007، 35,65%. واعتبرت المعارضة أن هذه الأرقام مضخمة.