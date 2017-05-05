تفاصيل بيع الجنسية التركية للأجانب - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

أصبح قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب في البلاد، نافذا، وذلك بعد أن نشرته الجريدة الرسمية في تركيا، الجمعة (5 مايو 2017).

ونشرت الصحيفة الرسمية التركية يوم الأربعاء، تعديلات للوائح قانون المواطنة التركية سيتم بموجبها منح الجنسية التركية للمستثمرين الذين يشترون عقارًا بقيمة مليون دولار أمريكي؛ وذلك بشرط عدم بيعه لمدة 3 سنوات.

ويشترط القانون أن تكون استثمارات الأجانب بصندوقي ” الاستثمار العقاري ” أو ” الاستثمار الرأسمالي ” ، بقيمة 1.5 مليون دولار على الأقل.

وينبغي للأجنبي -حسب وكالة الأناضول- أن يحافظ على استثماره في الصندوقين لمدة 3 سنوات، ليحصل على الجنسية بقرار من مجلس الوزراء التركي.

يذكر أن العديد من الدول حول العالم تمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب ومن يمتلكون عقارات بقوانين تفصيلية تختلف من دولة إلى أخرى، كما سيتم منح الجنسية للأجنبي الذي يوفر 100 فرصة عمل للمواطنين الأتراك.