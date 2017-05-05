مدني الرياض يكرم مواطن أنقذ طفلة من الموت - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تمكن المواطن بسام عبدالله الحربي، من إنقاذه طفلة سقطت في خزان أرضي، وسلم اللواء عايش الطلحي؛ مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض، مكافأة مالية تكريما له، بناءً على توجيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.

وكانت الطفلة سقطت في الخزان الأرضي في حي السعادة بالرياض عندما كانت برفقة والدتها، وعلي الفور قام المواطن الحربي بإنقاذ الطفلة قبل أن تفارق الحياة.

وتواصل الدفاع المدني بالرياض مع المواطن لشكره وتكريمه؛ حيث صدر التوجيه بتكريمه.