12 شهادة جامعية تتوج جهود سجون العاصمة المقدسة بمنح أول دفعة من نزلائها - صحيفة صدى الالكترونية

عطيه اليوسف(صدى):

احتفت إدارة السجون بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة ام القرى بتخريج أول دفعة من حملة الشهادة الجامعية للنزلاء والبالغ عددهم 12 طالبا عبر (برنامج الانتساب المطور) في تخصصات مختلفة خلال الحفل الذي أقامته إدارة السجون اليوم بمقرها بمكة المكرمة بحضور مدير إدارة السجون بالعاصمة المقدسة العقيد صالح القحطاني و وكيل كلية خدمة المجتمع الدكتور سالم العتيبي والمشرف ع برنامج الانتساب الدكتور محمد زمزمي ووكيل كلية العلوم الاجتماعية الدكتور خالد الشريف وعدد من المسؤولين من إدارة السجون بالعاصمة المقدسة.

وبدء الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم،بعدها بدأت مسيرة الخريجين.

ثم ألقى مدير سجون العاصمة المقدسة العقيد صالح بن علي القحطاني كلمة هنأ فيها الخريجين مؤكدا أن هذه الثمرة التي نحتفي بهم اليوم من النزلاء تأتي في إطار الحرص الذي أولته قيادتنا الرشيدة – وفقها الله – وبدعم وتوجيه من مدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي وباهتمام إدارة الاصلاح والتأهيل بالمديرية العامة للسجون.

وقال أن احتفى ادارة سجون العاصمة المقدسة بتخريج هذه الدفعة من النزلاء تعد أحدى أهم الخطوات التي عملت عليها ادارة السجون بالعاصمة والتي نجنى ثمارها اليوم وذلك في اطار البرنامج الاصلاحي الذي حرصت عليه المديرية العامة للسجون , مبينا أن عدد النزلاء الملتحقين بالبرنامج التعليمي للانتساب 210 طالبا بجامعة أم القرى منهم 67 طالبا التحقو ا بالبرنامج للعام الدراسي الحالي.

وثمن العقيد القحطاني جهود جامعة أم القرى ممثلة في كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر , معربا عن شكره وتقديره للذين ساهموا في هذا الانجاز ومتمنيا للخريجين التوفيق في حياتهم القادمة .

عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية لأحد النزلاء نالت استحسان الحضور.

وفي ختام الحفل كرم مدير ادارة السجون بالعاصمة المقدسة العقيد صالح القحطاني النزلاء الخريجين والجهات المتعاونة مع ادارة سجون العاصمة المقدسة في تنفيذ هذا البرنامج التعليمي.