مواطن يسمي ابنته «ايفانكا» إعجابا بنجلة ترمب - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

سمى المواطن سالم العنزي ابنته «ايفانكا»، إعجابا بابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تظهر تسجيل اسم المولودة باسم «ايفانكا» في مستشفى النساء والولادة بمدينة عرعر .

يذكر أن حوادث تسمية الأبناء على أسماء شخصيات شهيرة تعتبر ظاهرة محلية، حيث سمى أحد المواطنين قبل سنوات ابنه على اسم لاعب كرة القدم الروماني رادوي، كما سمى آخر ابنه باسم رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي.