لجنة المسابقات تكشف بداية الموسم المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد العربي السعودية لكرة القدم عن موعد بداية الموسم الرياضي القادم للدوري السعودي، والتي ستكون في 10 أغسطس من سنة 2017م لبداية موسم 2017-2018.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر شبكة التواصل الاجتماعية ” تويتر ” عن الموعد المحدد بتغريده بثها الحساب الرسمي للاتحاد وجاء نصها :” بناءً على قرار مجلس الإدارة بتفويض لجنة المسابقات بدراسة روزنامة الموسم المقبل 2017-2018 فقد تقرر أن يبدأ الموسم الرياضي في 10 أغسطس 2017م “.

يذكر أن الهلال توج بلقب دوري جميل للمحترفين، بعدما حسم البطولة في الجولة الرابعة والعشرين امام الشباب، وتوج يوم أمس امام النصر بعد فوزه بخماسية مقابل هدف.