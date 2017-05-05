ارتفاع الذهب مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ارتفع الذهب اليوم الجمعة مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في الوقت الذي هبطت فيه أسعار الأسهم بفعل تراجع أسعار النفط والحديد الخام، لكن المعدن الأصفر يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في نحو ستة أشهر.

وبحلول الساعة 0746 زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1233.10 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما انخفضت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة حيث أثار نزول السلع الأولية مخاوف تتعلق بمتانة الاقتصاد العالمي في ظل هبوط أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة خلال التعاملات.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1233.40 دولار للأوقية.

وصعدت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في نحو سبعة أسابيع البالغ 1225.20 دولار للأوقية الذي سجله أمس الخميس، وتتجه لإنهاء الأسبوع على خسائر تقارب ثلاثة بالمئة وهو أكبر هبوط بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر تشرين الثاني.

فيما ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 16.41 دولار للأوقية بعدما بلغت أدنى مستوياتها في أربعة أشهر عند 16.17 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. ويتجه المعدن للهبوط نحو خمسة بالمئة هذا الأسبوع ليسجل ثالث خسائره الأسيوعية.

وصعد البلاتين أكثر من واحد بالمئة إلى 908.25 دولار للأوقية. وانخفض المعدن إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول أمس الخميس ويتجه للنزول أكثر من أربعة بالمئة هذا الأسبوع.

وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 805.20 دولار للأوقية ويتجه لتسجيل أسوأ أداء اسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس.