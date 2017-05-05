الشباب يقترب من تجديد عقد معاذ - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أكد عبدالله القريني رئيس نادي الشباب أنهم أغلقوا قضية قائد الفريق الاول أحمد عطيف بعد دفع جميع مستحقاته المتأخرة أمس.

وعن تجديد عقد احمد عطيف وحسن معاذ تبقي لهما شهرين على نهاية عقديهما وننتظر قرار الجهاز الفني بخصوص عطيف ، فيما يخص معاذ فهناك رغبة من الجهاز الفني في استمرار اللاعب وهناك مفاوضات معه من أجل الاتفاق على الأمور المالية لإتمام الصفقة .

وكشف القريني أن الإدارة بدأت بالعمل مع الجهاز الفني على تهيئة الفريق للموسم المقبل وقال إنه تم اختيار النمسا لإقامة معسكر تدريبي ، وهناك أجندة سيتم إعلانها في حينها، من بينها اللاعبون المستمرون مع الفريق واللاعبون الراحلون على سبيل الإعارة.