مصري يضع شرط غريب لمسامحة زوجته عن ممارستها الجنس سمع شقيقه - صحيفة صدى الالكترونية

مصري يضع شرط غريب لمسامحة زوجته عن ممارستها الجنس سمع شقيقه
ناشد سامح عبد الله، صاحب محل كوافير، زوجته بعد خيانتها له مع شقيقه، ونشر صورها العارية على مواقع البورنو، قائلًا: “أناشد أم الأطفال لوجه الله تعالى ودي آخر فرصة عندي أن تعود لصوابها وتبلغ النائب العام عن الشبكة التي استدرجتها لهذا الطريق”.
وروي “عبد الله”، في لقائه مع برنامج “صح النوم”، المذاع عبر فضائية “LTC”، تفاصيل خيانتها له قائلا: “تزوجت من فتاة تدعى ياسمين منذ 13 عامًا، وفي أحد الأيام عدت لمنزلي قبل الموعد المحدد لي، واكتشفت الكارثة”.
وتابع: “دخلت غرفة نومي فرأيت زوجتي في الحمام ثم شاهدت هاتفها على السرير، وأثناء تفتيشي فيه شاهدت الكارثة؛ فقد وجدت على الهاتف مقاطع فيديو لزوجتي أثناء ممارستها الجنس مع شقيقي الأصغر مني”.
واستكمل حديثه: “اكتشفت أن زوجتي كانت تعرض نفسها على راغبي المتعة، ووجدت لها صورًا وهي عارية على أحد مواقع البورنو وبمواجهتها اعترفت بالواقعة بعدما رأت صورها وهي عارية”.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15465 ] نشر منذ 14 دقيقة
ولسى باقي تناشدها
ومعطيها فرصة بعد🤔
أقول كم رقمها بس
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15465 ] نشر منذ 14 دقيقة
قصدي عطنا النمرة يباشه😂😂😂😂😂😂
مواطن عربي[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 6 دقائق
اللهم استرنا واستر نساءنا ونساء المسلمين جميعا.
نحن في زمان الماسك فيه علي دينه كالماسك علي الجمر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 24952 ] نشر منذ 5 دقائق
اخس عليك …
… هل هذا كلام رجل ؟؟؟
ابيش[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 3 دقائق
يالقرني والله اقوى تعليق اسمعه من زمان يلهوي يلهوي يلهوي
ههههههه
بس هي مسؤوله عن تصرفاتها مو زوجها
هي السيءه مو هوه
كمان الستر زين وما منعرف الظروف والاسباب ويمكن في بمخها شي مو طبيعي
بطبعي صريح[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 3 دقائق
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