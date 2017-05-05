اعتقال صائد دبابات نظام الأسد بعد مداهمة منزله بإدلب - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

اعلنت هيئة تحرير الشام، عن اعتقالها «سهيل الحمود» المعروف باسم «سهيل أبو التاو»- 27 عاما- أشهر المقاتلين السورييين ضد النظام، والمشهور بتدميره لدبابات النظام، بعد مداهمة منزله بمدينة إدلب.

ودمر «سهيل» حوالي 70 دبابة للنظام بصواريخ التاو، وتسبب في حرق طيارتين من نوع الميغ.

وقال شهود عيان إن سيارتين رباعيتي الدفع تابعتين للنصرة حاصرتا منزل سهيل، قبل أن يقوم عناصرها بمداهمته واعتقاله من منزله لأسباب غير معروفة بدقة، ذلك أن الجبهة لم تصدر أي تفسير أو تبرير.