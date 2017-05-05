الشرطة الماليزية تعتقل تركيا ثالثا بتهمة تهديد الأمن الوطني - صحيفة صدى الالكترونية

كوالالمبور(صدى):

احتجزت الشرطة الماليزية اليوم الجمعه تركياً ثالثاً للاشتباه في تهديده الأمن الوطني، وذلك بعد أن ألقت القبض على تركيين اثنين هذا الأسبوع.

وكانت ألقت الشرطة الثلاثاء الماضي، القبض على «تورجاي كرمان» وهو مدير مدرسة دولية، و«إحسان أصلان»- رجل أعمال.

وقال قائد الشرطة الماليزية خالد أبو بكر للصحفيين، إن الشرطة ألقت القبض على عصمت أوجيليك وهو مدير جامعة تركية أمس الخميس.

وتشير تقارير إعلامية إلي أن الثلاثة علي علاقة بتنظيم داعش أو أنهم من أنصار رجل الدين فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة.