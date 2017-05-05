4 إجراءات جديدة للحصول علي تأشيرة الولايات المتحدة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تعتزم الخارجية الأمريكية، اتخاذ إجراءات أكثر صرامة على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة الدخول لأمريكا، تتضمن أسئلة عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وأرقام جوازات السفر السابقة الخاصة بهم وأرقام هواتفه، وكذلك 15 عاماً عن السيرة الذاتية.

واوضحت الخارجية أن الإجراءات لمن تعتقد أنهم يحتاجون لدرجة أعلى من التدقيق.

وستطلب السلطات من المتقدمين تسليم أرقام كل جوازات سفرهم السابقة وعناوين صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية مع عناوين بريدهم الإلكتروني، وأرقام هواتفهم ومعلومات شخصية عنهم تعود لخمسة عشر عاماً لدى تقدمهم للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة وفقا للوثيقة، لكن المسؤولين القنصليين لن يطلبوا كلمات السر لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.