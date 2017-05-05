رئيس «جنرال إلكتريك» يعلن عن مفاجأة للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

طالب رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك جيفري إيميلت، رؤساء الشركات الأمريكية الصحية للاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، مؤكدا عزمه زيادة استثمارات جنرال إلكتريك وعدد العاملين في المملكة بمقدار الضعف خلال السنوات الأربع المقبلة.

ووجه حديثه للشركات قائلا «أنصحكم بأن تضعوا المملكة على خارطتكم الاستثمارية»، مشيرا إلي أهداف وإيمانه برؤية 2030.

وأضاف خلال كلمته بمنتدى «آفاق وفرص جديدة في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة» والذي نظمه مجلس الأعمال السعودي الأمريكي الأسبوع الماضي بمدينة بوسطن الأمريكية بالتعاون مع وزارتي الصحة والتجارة والإستثمار، أن قطاع الرعاية الصحية بالمملكة مشوق.