«بالو ألتو نتووركس» تتصدي لبرمجيات تجسس إلكترونية خطيرة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تمكنت الشركة العالمية المتخصصة في تطوير الجيل القادم من الحلول الأمنية «بالو ألتو نتووركس»، وعبر وحدة الأبحاث التابعة، من التصدي لبرمجيات تجسس إلكترونية جديدة يطلق عليها «كازوار».

وقالت «بالو ألتو نتووركس» إن برمجيات التجسس الإلكترونية الجديدة هي ملف تروجان أو حصان طروادة مطوّر باستخدام منصة البرمجية .NET من شركة مايكروسوفت، وتقوم هذه البرمجيات بفتح باب خلفي في الأنظمة والحاسبات التي تُخترق بما يتيح للمهاجمين الوصول إليها والتحكم بها.

وأضافت الشركة أنه وبعد أن تصل هذه البرمجيات إلى الأنظمة المستهدفة تقوم بتثبيت أدوات وملحقات إضافية في الأنظمة لزيادة التحكم بها.

ورغم أن هذه البرمجيات تستهدف أنظمة ويندوز بالدرجة الأولى، إلا أن تحليلات الشركة تشير إلى إمكانية وجود إصدارات أخرى منها تستهدف أنظمة ماكنتوش ويونيكس أيضًا.