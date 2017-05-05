السلطات الأمريكية تحذر من هجوم إرهابي محتمل - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

عممت إدارة الأمن الوطني الخاصة بوسائل النقل أمس الأول تحذيراً للشركات التي تزاول نقل البضائع برياً من احتمال وقوع هجوم بواسطة شاحنة مسروقة.

وأشار التحذير إلى أن وسيلة الهجوم المحددة بسيطة، عن طريق استخدام سيارات نقل، فبحسب الإحصاءات، نفذ الإرهابيون منذ العام 2014 ما يقارب 17 هجوما، أسفروا عن مقتل 173 شخصا، وإصابة أكثر من 600 آخرين. حسبما نقلت قناة ” CBS ” التلفزيونية الأمريكية

ونوهت إدارة أمن المواصلات الوطنية الأمريكية بمأساة مدينة نيس العام الماضي حيث أسفر هجوم إرهابي عن مقتل 84 شخصا، مشيرة إلى أن إدارات الشرطة الكبرى، على دراية بالتهديد المشار إليه.

وحمل التعميم الأمني بالإضافة إلى ذلك قائمة بإجراءات السلامة التي يتوجب اتباعها من قبل السائقين والمسافرين وأفراد أجهزة الأمن.

يذكر أن مدينة نيس الفرنسية شهدت في 14 يوليو 2016 هجوما إرهابيا نفذه متطرف يدعى محمد بوهلال، قاد شاحنة بضائع ودهس بواسطتها حشدا من الناس، مما أدى إلى مقتل 84 شخصا قبل أن تتمكن الشرطة من القضاء على المهاجم.