 شركة صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف شاغرة بمقرها بالجبيل - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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شركة صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف شاغرة بمقرها بالجبيل

شركة صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف شاغرة بمقرها بالجبيل
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة صدارة للكيميائيات، عن 8 وظائف هندسية وفنيّة وإدارية شاغرة، لحملة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل، مشيرة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 4 مايو 2017م.
وأضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة بمسمي:
1_ مستشار فني إنتاج: درجة التقنية في الهندسة الميكانيكية، أو أي مجال هندسة ذي الصلة.
2_ مهندس عمليات آلية: درجة البكالوريوس في أي مجال هندسة ذي الصلة.
3_ مهندس الموثوقية الميكانيكية: درجة البكالوريوس في (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية).
4_ فني تحليل عمليات: الدرجة الجامعية في (الكيمياء الصناعية، الهندسة، التكنولوجيا)، أو أي مجال ذي الصلة.
5_ مشغل وحدة التحكم والأنظمة الآلية: شهادة دبلوم تقني في مجال ذي صلة.
6_ أخصائي مواقع الخدمات اللوجستيات: درجة البكالوريوس في (الهندسة، أو إدارة سلسلة التوريد).
7_ أخصائي مصادر المواد والخدمات: درجة البكالوريوس في (الهندسة، إدارة الأعمال، الإدارة)، أو أي المجالات ذات الصلة.
8_ مهندس إنتاج: درجة البكالوريوس في (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية)، أو أي مجال هندسة ذي الصلة.

للتقديم ومعرفة المزيد عن تفاصيل شروط الوظائف، اضغط على الرابط التالي:

https://career012.successfactors.eu/career }


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