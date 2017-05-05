شركة صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف شاغرة بمقرها بالجبيل - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة صدارة للكيميائيات، عن 8 وظائف هندسية وفنيّة وإدارية شاغرة، لحملة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل، مشيرة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 4 مايو 2017م.

وأضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة بمسمي:

1_ مستشار فني إنتاج: درجة التقنية في الهندسة الميكانيكية، أو أي مجال هندسة ذي الصلة.

2_ مهندس عمليات آلية: درجة البكالوريوس في أي مجال هندسة ذي الصلة.

3_ مهندس الموثوقية الميكانيكية: درجة البكالوريوس في (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية).

4_ فني تحليل عمليات: الدرجة الجامعية في (الكيمياء الصناعية، الهندسة، التكنولوجيا)، أو أي مجال ذي الصلة.

5_ مشغل وحدة التحكم والأنظمة الآلية: شهادة دبلوم تقني في مجال ذي صلة.

6_ أخصائي مواقع الخدمات اللوجستيات: درجة البكالوريوس في (الهندسة، أو إدارة سلسلة التوريد).

7_ أخصائي مصادر المواد والخدمات: درجة البكالوريوس في (الهندسة، إدارة الأعمال، الإدارة)، أو أي المجالات ذات الصلة.

8_ مهندس إنتاج: درجة البكالوريوس في (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية)، أو أي مجال هندسة ذي الصلة.

للتقديم ومعرفة المزيد عن تفاصيل شروط الوظائف، اضغط على الرابط التالي:

{ https://career012.successfactors.eu/career }