أخر ما طلبه الأمير مشعل بن عبدالعزيز قبل وفاته - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال المشرف العام على مشروع الأمير مشعل بن عبدالعزيز للمصليات المتنقلة والعمل الخيري الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحسينان، إن الأمير الراحل وجه قبل وفاته بـ3 أيام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس بتجهيز مشروع إفطار الصائمين في الحرم المكي.

وكشف أن المشروع يتضمن توزيع سبعة آلاف وجبة يومياً، تقدر بـ 210 آلاف وجبة طوال الشهر رمضان وذلك بالمسجد الحرام فقط، بالإضافة للوجبات التي يتم توزيعها في مساجد كدي والرصيفة وداخل حدود الحرم المكي ومساجد في الرياض وجدة، وفقا لـ«عكاظ».

وتعددت مشاريع الأمير الراحل الخيرية من بينها المصليات المتنقلة، وإتاحة فرصة الحج لمن لم يسبق له الحج، ويدعم دورات تحفيظ القرآن الكريم، ودعم برامج تقديم المواد الغذائية للفقراء والمحتاجين والأيتام.

كما بني الفقيد العديد من الجوامع والمستشفيات، وكان يدعم مكائن غسيل الكلى في المستشفيات.

يذكر أن الديوان الملكي أعلن أول أمس الأربعاء وفاة الأمير مشعل بن عبدالعزيز، وأُقيمت الصلاة عليه في المسجد الحرام بمكة المكرمة.