الإسكان تدرس تطبيق رسوم الأراضي البيضاء على المواقع المكتظة بالسكان - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

تدرس وزارة الإسكان تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء على المواقع المكتظة بالسكان في المرحلة التالية.

قال المهندس «محمد المديهيم» المشرف العام على رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان، إنه سيصدر خلال الشهر الحالي الفواتير الخاصة بالأراضي البيضاء في مدينة الدمام، مشيرا إلى أنه يجري حالياً العمل على فرز الأراضي المسجلة في النظام، موضحا أنه تم إصدار 940 فاتورة لأراضي بمساحة إجمالية تجاوزت 120 مليون متر مربع خلال الفترة الماضية، بحسب المدينة.