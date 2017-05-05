بالفيديو.. المملكة تسجل سابقة تاريخية لزيارات رؤساء أمريكا الخارجية بعد تنصيبهم - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي (صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن زيارته للمملكة يوم 23 مايو المقبل، لتكون أول زيارة خارجية لترمب بعد تنصيبه رئيسا لأمريكا، مسجلا بذلك سابقة تاريخية في تاريخ الواجهة الأولى لرؤساء أمريكا بعد تنصيبهم حيث أنها ستكون أول واجهة خارجية لرئيس أمريكي لبلد مسلمة.

وجاءت كندا والمكسيك في مقدمة الدول الأكثر وجهة لرؤساء أمريكا، حيث زار الأولى 5 رؤساء هم «ليندن بي جونسون وجون إف كيندي وجورج بوش الأب وبيل كلينتون وباراك أوباما»، فيما زار الثانية 3 رؤساء هم «رونالد ريغن وجيرالد فورد وجورج بوش الابن».

كما شملت القائمة دولة بنما التي زارها كل من الرئيس وورن هاردينج والرئيس ويليام هاورد تافت والرئيس ثيودور روزفلت، إلى جانب بريطانيا حيث زارها وودرو ويلسون وجيمي كارتر وفرانكلين دي روزفلت، وبلجيكا وجهة الرئيسين ريتشارد نيكسون وهاري إس ترومان، وجمهورية كوريا وجهة الرئيسين دوايت آيزنهاور وكالفن كوليج، ودولة الهندوراس وجهة الرئيس هيربرت سي هوبر.