بالفيديو.. «المغامسي» يوضح أعظم شئ نستقبل به شهر رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم لإمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، يوضح فيه كيف تستقبل شهر رمضان الكريم.

وأظهر الفيديو الذي تداوله النشطاء تحت عنوان «رمضان شهر الخير»، الشيخ المغماسي يبين أن التوبة أعظم ما تستقبل به الشهر الكريم.

وقال المغماسي، إن الله تعالى قال في الآية الكريمة «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»، موضحا أن من صدق مع الله صادقه الله.