بالفيديو.. «المغامسي» يوضح أعظم شئ نستقبل به شهر رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. «المغامسي» يوضح أعظم شئ نستقبل به شهر رمضان
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم لإمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، يوضح فيه كيف تستقبل شهر رمضان الكريم.
وأظهر الفيديو الذي تداوله النشطاء تحت عنوان «رمضان شهر الخير»، الشيخ المغماسي يبين أن التوبة أعظم ما تستقبل به الشهر الكريم.
وقال المغماسي، إن الله تعالى قال في الآية الكريمة «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»، موضحا أن من صدق مع الله صادقه الله.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 24930 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله خير ياشيخنا الفاضل وبارك فيك .. آمين .
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15438 ] نشر منذ 55 دقيقة
يشيخ المشكلة أن الناس على بالها أن الله بس في رمضان
ولا خلص رمضان رجعنا زي أول.أغاني وطرب وبعد عن تلاوةالقرآن وكل شي..
حتى أنت عارف هالشي يشيخ لدرجة أن الفديو قديم
معد نزلت شي جديد.