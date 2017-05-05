بالفيديو.. منشقون من الحرس الثوري يهددون بثورة مسلحة للتخلص من نظام الملالي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد أعضاء قوات التعبئة المنشقة من الحرس الثوري الإيراني، يرسل فيه تهديد شديد اللهجة إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.

وقال خلال الفيديو، «لقد تعبنا من ظلم وطغيان نظام الملالي.. أيها المواطنين لقد قرب يوم الانتفاضة وأؤكد لكم أن كل قوات التعبئة ستقف معاكم».

وأكد: «يوم الانتفاضة قريب.. انهضوا الآن وقت الاتحاد.. قليل من قواتنا تدافع عن النظام وعاجلا ستلحق بهم.. خامنئي وروحاني أنتم مجرمون وسننتقم منكم من أجل الشعب الايراني.. الانتفاضة قريبة وسنقاوم حتى اخر قطرة من دمائنا».