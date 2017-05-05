بالفيديو.. 3 شروط للتقدم لمبادرة «نبي نزوج مائة شاب» - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

أعلن صاحب الفكرة حملة «نبي نزوج مائة شاب» منصور الرقيبة، عن شروط اختيار المائة شاب، موضحا أنه سيتم اختيارهم نسبة وتناسب مع عدد السكان.

وأوضح الرقيبة شروط اختيار الشباب وهي «أن يكون الرجل سعودي والزوجة سعودية، ثانيا أن يكون موظف بحيث لا نخرج للمجتمع عوائل فقيرة تكون عالة على المجتمع، ولا نشترط وظيفة معينة أي وظيفة ولو كانت دونية وراتبها بسيط، الشرط الثالث أن يحضر دورة تدريبية مدتها أربعة أيام عن الزواج عن بعد»

وأضاف الرقيبة في مداخلة هاتفية مع «برنامج أخباركم» على قناة «المجد» الفضائية، أنه سيتم اختيار خمسة شباب من جيزان وخمسة من تبوك خمسة من الشرق وخمسة من الغرب.

وتابع: «الحملة الأولى كان من ثمارها خروج 610 سجين على مستوى المملكة وعمان، حيث طبقت الفكرة في مسقط و الباحة وحائل وستطبق في جدة إن شاء الله في مطلع شهر رمضان، وهذا الشيء حمسنا أن نبحث عن مبادرة أخرى».