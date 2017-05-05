مفاوضات بين الإسكان والداخلية لربط نظام «إيجار» بـ«شموس» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال عضو في مشروع برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان عبدالرحمن السماري، إن هناك مفاوضات بين وزارتي الإسكان والداخلية لربط نظام «إيجار» بـ«شموس»، بالإضافة إلى تطبيقه خلال شهرين.

وأوضح السماري أن وزارة الإسكان لن تفرض على أصحاب العقود التقليدية السارية التسجيل في المرحلة الأولى، كونهم سيقبلون على ذلك بأنفسهم للاستفادة من المميزات المقدمة في هذا الإطار، مشيرا إلى أن التطبيق سيتم إدراجه بعد شهرين على عقود الإيجار السكني فقط دون تطبيقه على القطاع التجاري حاليا.

وأكد أن قرار سعودة مكاتب الإيجار لن يتيح العمل بالمكاتب سوى للسعوديين، موضحا أن التسجيل ببرنامج «إيجار» يقتصر على المواطنين، إلى جانب إمكانية إضافة الوسيط العقاري لعدد المستخدمين السعوديين الذين يعملون معه بالمكتب المشترك.