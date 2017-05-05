«الشورى» يطالب بتكليف جهة استشارية لإعادة هيكلة «الخطوط الجوية» - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

يصوت مجلس الشورى، الاثنين القادم، على مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتكليف جهة استشارية وطنية مستقلة لدراسة إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير خدماتها التشغيلية والإلكترونية لتكون منافسا عالميا وتحقق الربحية.

وقالت مصادر، أن الشورى سيطالب الجهة بدراسة مدى انضباط مواعيد الرحلات والعوامل المؤثرة سلبا على انضباطها، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة.