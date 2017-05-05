الصحة تدشن شراكة مع «وادي مكة للتقنية» لإفادة الحجاج والمعتمرين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور حمد بن محمد الضويلع إن الشراكة مع وادي مكة للتقنية سيفيد الحجاج والمعتمرين، فيما أكد مدير الجامعة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور بكري بن معتوق عساس، أن الشركة نالت ثقة عدد من الجهات الحكومية والأهلية نظير ما تقدمه من برامج تقنية.

جاء ذلك خلال زيارة الضويلع أمس الخميس لشركة وادي مكة للتقنية، بمرافقة المشرف العام على برنامج الحج والعمرة الدكتور حسين غنام، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي، ومديرة عام البرنامج العالمي لطب الحشود الدكتورة بدرية العتيبي، وذلك للاطلاع على أحدث التطبيقات والمنتجات التقنية في المجال الطبي وطب إدارة الحشود.

وفور وصوله لمقر الشركة أطلع نائب وزير الصحة للشؤون الصحية على العرض التعريفي للشركة، الذي اشتمل على منجزاتها وخطتها الإستراتيجية 2022.