آليات التجارة لملاحقة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أوضحت مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والاستثمار حددت 5 آليات لتنفيذ خطة الحملة الوطنية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل التابعين للشركات والمؤسسات التي تعمل تحت مظلة الغرف الصناعية التجارية.

قالت المصادر إن الآلية الأولى هي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء المخالفات المتعلقة بالوافدين التابعين للشركات والمؤسسات،موضحة أن الثانية هي عدم تشغيل الوافد المخالف لأنظمة الإقامة والعمل بأي شكل كان، والثالثة التدقيق في وثائق الوافدين والتأكد من أنهم غير مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل عند التعامل معهم لأي سبب، والرابعة عدم إيواء أي مخالف لأنظمة الإقامة والعمل، أو التستر عليه بأي شكل، والخامسة عدم السماح لوافد بالعمل لحسابه الخاص، وذلك وفقا لصحيفة مكة.