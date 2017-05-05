وزير خارجية إيران: اقتحام سفارة المملكة بطهران «خيانة» - صحيفة صدى الالكترونية

وزير خارجية إيران: اقتحام سفارة المملكة بطهران «خيانة»
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن حادث اقتحام سفارة المملكة في طهران هو خيانة تاريخية، واصفا الحادث بالحماقة، مشيرا إلى أن لولا الحادث لكانت الظروف مختلفة عن اليوم.
وأضاف ظريف، في كلمة ألقاها في كلية العلاقات الدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، أن بعض الأمور والأحداث أو حتى الأخطاء في أجواء يسودها الاضطراب والتوتر، يمكنها أن تغير الظروف.
وهاجم متظاهرون إيرانيون، في 2 يناير 2016 مبنى سفارة المملكة في طهران وقنصليتها احتجاجا على تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي نمر النمر، حيث قررت المملكة حينها قطع كافة الأشكال مع طهران.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10029 ] نشر منذ 46 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
يا نصاب على مين تلعبها
الهجوم حصل بأمر وليكم الخامنئي وهل يحدث شي في ايران بدون علمه وامره يا مخادع
ابو محمد[ عدد التعليقات: 24920 ] نشر منذ 42 دقيقة
مهي خيانه بس ,,,,
اقوالكم وافعالكم كلها خيانه وخبث وحقد وغل ولعانه ,,
.. قاتلكم الله وأبادكم ، وأراح الخلق من شروركم .. آمين .
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 8 دقائق
هههههه وكأن الخيانة غريبة على الرافضة وماهي من ثقافتهم !!!