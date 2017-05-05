«اليونسكو»: «رؤية المملكة 2030» سترفع من شأن الشباب مستقبلا - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي (صدى):

رفعت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» إيرينا بوكوفا، شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على موافقته باستضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر الدولي السابع لليونسكو في الرياض بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية».

وأشادت بوكوفا – خلال كلمة ألقتها مساء أمس الخميس في ختام أعمال منتدى اليونسكو- بـ«رؤية المملكة 2030»، قائلة: «إن المملكة العربية السعودية تعيش مرحلة جديدة بوجود رؤية 2030، وسوف ترفع من شأن الشباب السعودي، وتؤسس لهم مستقبلاً مشرقاً، مبينة أهمية ارتقاء الشباب من خلال التعليم للمساهمة في بناء مستقبل الأمم».

وتابعت: «شاهدت في هذا المنتدى العديد من المشاركين الذين أظهروا حماسا منقطع النظير في تبادل الخبرات فيما بينهم، عبر عدد من المبادرات الشبابية التي عززت روح التعاون بين المشاركين بمختلف جنسياتهم، وبينت مدى ما يتمتع به الشباب من طموحات عالية تجعلهم لا يركنون إلى الجلوس في انتظار الفرص بل يصنعونها».