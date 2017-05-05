بالفيديو.. «لأول مرة» الهلال يحتفل بتتويجه بدوري جميل على الطريقة الأوروبية - صحيفة صدى الالكترونية

مصطفى محمود (صدى):

احتقل فريق الهلال مع جماهيره مساء أمس بتتويجه بلقب دوري جميل 2016-2017، بمسيرة بالباص المكشوف على الطريقة الأوروبية لأول مرة.

واحتفل نادي الهلال، مساء اليوم الخميس، ببطولة دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، وذلك عقب انطلاق صافرة نهاية مباراته مع نادي النصر، وإعلان فوزه بـ 5 أهداف مقابل هدف وحيد في استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وأضاءت جماهير الهلال الملعب بالجوالات عقب إطفاء أنوار الإستاد، كما إطلاقا الألعاب النارية في الاحتفالية التي ترعاها الهيئة العامة للترفيه.

وتويج الفريق بالبطولة رسميًا من قبل رئيس الاتحاد عادل عزت.



