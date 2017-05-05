وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بنظرائه في «آسيان» للضغط على كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

التقى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، بوزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا، أمس الخميس، لكسب دعمهم في الضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

ويناقش أول إجتماع لتيلرسون بممثلي كل الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» قضية إقليمية ملحة أخرى وهي مطالبات الصين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي إذ تطالب عدة دول أعضاء في آسيان بالسيادة عليه أيضا.

وقال تيلرسون للصحفيين في بداية الإجتماع الذي عقد في واشنطن إنه سيناقش مع نظرائه ملف كوريا الشمالية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن إدارة ترامب تريد من دول جنوب شرق آسيا شن حملة على غسل الأموال والتهريب الذي تشارك فيه كوريا الشمالية وتقييد الأعمال القانونية معها أيضا.