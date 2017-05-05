مواطنة تتهم زوجها بتطليقها بعد 37 عاما من الزواج بحجة أنه «أخوها» - صحيفة صدى الالكترونية

أقامت زوجة، دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية بجدة، تتهم فيها زوجها بالتخلص منها بتطليقها بحجة أنه أخوها من الرضاعة رغم مرور 37 عاما على زواجهما وإنجاب 6 أولاد.

وحددت المحكمة، الشهر المقبل للنظر في الدعوى القضائية التي أكدت فيها الزوجة كذب رواية الزوج وطالبت بإلزامه بنفقة لها ولأولادها، كما زعمت بأن زوجها أراد بذلك التخلص منها بعد تقاعده، وحرمانها من حقوقها الشرعية من نفقة وحضانة، متسائلة: «أين كان طيلة هذه الفترة، ولماذا لم يفكر في الأمر إلا اليوم؟»، وفقا لصحيفة عكاظ.