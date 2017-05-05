مصادر تكشف عن لقاءات الرئيس الأمريكي أثناء زيارته للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيلتقي قادة دول مجلس التعاون خلال قمتهم التشاورية في جدة، وذلك أثناء زيارة ترمب للمملكة في 23 مايو، والتي تعد أول زيارته الخارجية بعد تنصيبه رئيسا لأمريكا.

كما سيلتقي ترمب، أمناء منظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي وعدد من الدعاة والمسؤولين في دول إسلامية، وفقا لصحيفة عكاظ.

وقال ترمب من البيت الأبيض «أفتخر بأن أنقل لكم هذا الإعلان التاريخي والعظيم وهو أن زيارتي الخارجية الأولى رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ستكون للسعودية، ثم إسرائيل، وبعد ذلك روما».

وأفاد مسؤولون في البيت الأبيض بأن جولة ترمب تبدأ من الرياض وتهدف للتصدي لإيران و«داعش»، فيما أعلن ترمب أنه سيبدأ وضع أساس جديد لمحاربة الإرهاب خلال زيارته للسعودية، «سنرسي من السعودية دعائم تحالف جديد ضد التطرف والإرهاب والعنف».