وزير الصحة يكشف عن خطة الوزارة لحل المشكلات الطبية بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عن إنشاء معهد جديد للأبحاث الطبية لحل كل المشكلات الطبية الموجودة بالمملكة، موضحا أن الوزارة تشهد حاليا تحديثا شاملا لأنظمتها وسياساتها وتشريعاتها ولوائحها.

وأكد الربيعة، إحداث تغييرات جذرية في القطاعين الصحي والطبي من بينها تحديث كل الأنظمة والتشريعات، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتحديد السياسات واللوائح التي تنظم عمل المعهد الجديد للأبحاث الطبية تمهيدا للإعلان عنه قريبا، موضحا أن هناك ورشة عمل ستعقد خلال أيام لمناقشة التغييرات التي ستحدث في المجال الصحي بالمملكة، وأن هناك تركيزا كبيرا على تطوير قطاع التمريض خلال الفترة المقبلة؛ لوجود نقص كبير للكوادر في هذا المجال.