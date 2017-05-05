بالصور.. نائب أمير الرياض يكرم الخريجين المتميزين بكلية الغد الدولية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي (صدى):

رعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، مساء أمس الخميس، حفل تخريج طلاب كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بالرياض وذلك بفندق الريتز كارلتون .

وكرم الأمير محمد بن عبدالرحمن الخريجين المتميزين، ومدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان» صالح اليوسف، لإلحاقه عدد من أبناء الجمعية في التخصصات الطبية المتميزة .

ورحب رئيس مجلس أمناء كليات الغد الدولية الشيخ إبراهيم بن موسى الزويد بنائب أمير منطقة الرياض، مثمنا رعايته وحضوره لحفل تخريج 200 خريج، مؤكدا أن هذه الرعاية تأتي في إطار تشجع سموه للخريجين ليقدموا ما يخدم دينهم ومليكهم ووطنهم، مشيدا بدور المملكة الريادي على جميع المستويات في ظل القيادة الرشيدة.

وأوضح الزويد أن كليات الغد مضت في التوسع حتى باتت حاضرة في مختلف مناطق المملكة للبنين والبنات مقدمة أبرز التخصصات الطبية التطبيقية وملبية إحتياج سوق العمل.